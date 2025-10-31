Последний след: эксперты обсудили новые зацепки в деле пропавших Усольцевых

«О собаке вопросы интересные. Далеко не факт, что тот лай, который слышали, принадлежал именно корги пропавших… А что касается следов, то их, в принципе, не было. Следы корги можно было запросто и пропустить, тем более, если собака могла идти где-то по тропинкам. В тех местах, которые прочесывали, там и камни, и сугробы, а корги — это маленькая, на коротких лапках собака. Животное не будет соваться в такие места, где она не сможет пройти, это не лайка, которая идет напролом, это маленький пес, который будет идти там, где ему удобно», — поделилась она.