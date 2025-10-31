Последний след: эксперты обсудили новые зацепки в деле пропавших Усольцевых

Прошло уже больше месяца с тех пор, как в красноярской тайге при загадочных обстоятельствах пропала семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина. Несмотря на масштабные поиски, которые продолжаются до сих пор, ни следов, ни вещей пропавших обнаружено не было. Это исчезновение обросло множеством версий и домыслов, часть из которых официальные лица и волонтеры уже успели назвать фейками.
Новая версия и неожиданное опровержение.
В информационном поле все чаще стала обсуждаться версия о внезапном ухудшении здоровья главы семьи. Сторонники этого сценария предполагали, что Сергею Усольцеву стало плохо во время похода, а его жена и дочь не смогли самостоятельно выбраться и спрятались в ожидании помощи в найденном укрытии. Казалось бы, логичное предположение, однако в краевом Следственном комитете его категорично опровергли.
«Такой вариант невозможен», — заявила пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Таким образом, одна из самых обсуждаемых в соцсетях версий была официально отклонена. Арбузова также подчеркнула, что приоритетной для следствия остается версия о несчастном случае, а никаких артефактов — куртки или рюкзака пропавших — в квадрате поисков обнаружено не было.
Сын в центре внимания: путаница в показаниях или фейк?
Еще одним поводом для спекуляций стали якобы появившиеся новые допросы родственников и путаница в показаниях сына Ирины Усольцевой, Даниила Баталова. В частности, в сети обсуждалось его заявление о том, что семья взяла в поход собаку, которая сорвалась и убежала, однако ее следы найдены не были.
СК и здесь дал исчерпывающий комментарий, пресекая распространение ложной информации. «Сын не путается в показаниях, это очередной фейк. Их уже допросили всех», — сказала Юлия Арбузова.
Мнение волонтеров: травма, собака и загадочный лай.
Волонтеры, непосредственно занятые в поисках, поделились своими предположениями.
Опрошенный aif.ru волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш поддержал версию о возможной травме главы семьи.
«Что касается стало плохо или кто-то получил травму, то я с самого начала предполагал такую причину наряду с просто заблудились», — отметил он.
Отдельной загадкой в этой истории стала собака пропавших — корги по кличке Лада. Волонтеры не нашли и ее следов, что вызывает недоумение.
«Ситуация с собакой для меня тоже загадка. Собаки более живучи, нежели человек, и она должна была выйти к людям или подавать звуки. Не понимаю», — поделился Кулеш.
Поисковики из отряда «Лиза Алерт» ранее сообщали, что в начале тропы волонтеры слышали лай мелкой собаки, но не смогли определить его направление. Руководитель другого отряда, «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина, объяснила, почему следы корги могли остаться незамеченными.
«О собаке вопросы интересные. Далеко не факт, что тот лай, который слышали, принадлежал именно корги пропавших… А что касается следов, то их, в принципе, не было. Следы корги можно было запросто и пропустить, тем более, если собака могла идти где-то по тропинкам. В тех местах, которые прочесывали, там и камни, и сугробы, а корги — это маленькая, на коротких лапках собака. Животное не будет соваться в такие места, где она не сможет пройти, это не лайка, которая идет напролом, это маленький пес, который будет идти там, где ему удобно», — поделилась она.
Может ли собака выжить и что с ней случилось?
Эксперт-заводчик корги Татьяна Журавлёва-Блохнина в разговоре с aif.ru выразила мнение, что 12-летняя Лада, несмотря на преклонный для породы возраст, могла быть достаточно тренированной для походов. Однако отстать или потеряться может любая собака.
«Зависит от уровня дрессировки и послушания и от обстановки на месте. Может, на них медведь напал, или стрельбу услышала и в панике ломанулась, куда глаза глядят. Думаю, если бы они не были уверены в быстром возвращении — не взяли бы с собой маленького ребенка и старую коротконогую собачонку. Если не вернулись, значит, что-то случилось», — добавила эксперт.
Где ищут Усольцевых сейчас?
Несмотря на то, что масштабные поиски с привлечением большого числа волонтеров официально завершились 12 октября, работа на месте не остановилась. Как отметила Светлана Торгашина, «поскольку поиски на местности спасателями продолжаются, то версия того, что люди находятся там, остается рабочей». Сейчас на Кутурчинском Белогорье в Партизанском районе, куда 28 сентября Усольцевы отправились в свой роковой поход к скале Буратинка, работают профессиональные спасатели.
История с исчезновением целой семьи с маленьким ребенком продолжает волновать общественность. Отсутствие каких-либо материальных следов спустя месяц интенсивных поисков ставит в тупик и спасателей, и следователей, а в сети продолжают строить догадки. Одно можно сказать наверняка: пока поиски не дали результата, тайна исчезновения семьи Усольцевых будет оставаться одной из самых трагичных и загадочных страниц в истории региона.