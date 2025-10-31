Рухнувшее общежитие в центре Уфы получило охранный статус

Здание бывшего общежития кооперативного техникума на улице Коммунистической в Уфе, которое частично обрушилось в конце июля, теперь официально признано объектом культурного наследия. Соответствующий приказ издало ведомство по охране памятников Башкортостана.
Согласно документу, строение 1950-х годов попало под защиту государства как памятник архитектуры регионального значения. В приказе четко определены границы здания, особенности, подлежащие сохранению, и правила его использования. По закону объекты культурного наследия нельзя перестраивать, видоизменять или сносить.
Напомним, аварийное общежитие, которое не использовалось с прошлого года и готовилось к сносу, частично обрушилось вечером 30 июля. Теперь, с получением охранного статуса, здание предстоит не сносить, а восстанавливать, возвращая ему первоначальный исторический облик.
