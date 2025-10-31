Пожилой самарец лишился 1 млн рублей, пытаясь спасти внука из «ДТП»

Он продиктовал свой адрес звонившему и вскоре к нему приехал курьер под видом сотрудника правоохранительных органов. Пенсионер отдал ради спасения внука более 1 млн рублей. Только после того, как незнакомец с деньгами ушел, мужчина позвонил внуку, который был очень удивлен и сообщил, что не попадал ни в какую аварию. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело.