Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Приамурье

В пятницу, 31 октября, на 1668 километре автомобильной дороги «Чита — Хабаровск» произошло столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля «TOYOTA IPSUM» и грузового автомобиля «VOLVO». В результате погибли четыре человека. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.
— В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, — написали в Telegram-канале ведомства.
