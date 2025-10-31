Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Приамурье

В пятницу, 31 октября, на 1668 километре автомобильной дороги «Чита — Хабаровск» произошло столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля «TOYOTA IPSUM» и грузового автомобиля «VOLVO». В результате погибли четыре человека. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.