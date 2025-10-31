Ричмонд
Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Приамурье

В пятницу, 31 октября, на 1668 километре автомобильной дороги «Чита — Хабаровск» произошло столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля «TOYOTA IPSUM» и грузового автомобиля «VOLVO». В результате погибли четыре человека. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

— В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, — написали в Telegram-канале ведомства.

28 октября автомобиль марки Haval столкнулся с такси на развязке МКАД с Можайским шоссе. ДТП унесло жизнь одного человека. От полученных травм скончался пассажир такси.

Днем ранее четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД в районе Новорижского шоссе. В результате аварии одна машина опрокинулась на крышу.