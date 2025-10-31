Следователи из Красноярского края объяснили появления пропавшего Сергея Усольцева в сети

«Если говорить про телефон и активность в сети, то у Сергея Усольцева было два телефона и один из них рабочий, который остался дома или у коллег по работе. Именно на него поступают звонки и идут гудки, кто-то мог войти в его аккаунт для решения рабочих вопросов», — сообщила пресс-секретарь управления Юлия Арбузова.
В ведомстве также уточили, что при осмотре дома Усольцевых, правоохранители не нашли никаких подозрительных записок или предметов.
Напомним, что семья Усольцевых: супруги и их пятилетняя дочь Арина, пропали 28 сентября во время непродолжительного похода в так называемое «место силы». Несмотря на масштабные поисковые операции с участием волонтеров, никаких следов найти не удалось. Поиски продолжаются в сложных погодных условиях. На данный момент следствие рассматривает различные версии произошедшего: от трагического стечения обстоятельств до криминальных.