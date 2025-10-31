Над Ярославлем отразили атаку беспилотников

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Отражена атака беспилотников над Ярославлем, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Сегодня ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Евраев добавил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.
