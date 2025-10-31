Война, голод и 2000 погибших: в Судане разгорается конфликт, в котором найден украинский след

Все же, некоторые ее участники признают, что действия мятежников приводят к катастрофе. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер подчеркнул, что Эль-Фашер «стал символом страданий» и «опустился в еще более мрачный ад» после захвата города силами СБР. Также в ООН отмечают объемы помощи, которые поставляются в Судан. За первые девять месяцев 2025 года гуманитарные организации в стране помогли 13,5 миллиона человек — они оказывают экстренную помощь, лечат детей от недоедания, распределяют продовольствие, лечат вспышки эпидемий, в частности холеры.