Мошенники рассылают фейковые приглашения от имени мэрии Иркутска

Жители Иркутска стали получать подозрительные звонки от людей, которые называют себя сотрудниками мэрии. Неизвестные приглашают на несуществующий праздник 4 ноября на улицу Ленина, 14 и обещают бесплатные продуктовые наборы и денежные выплаты к Дню народного единства. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Во время разговора мошенники просят сообщить им паспортные данные и номер СНИЛС. Ни в коем случае нельзя передавать эту информацию посторонним лицам.
В мэрии Иркутска официально заявляют, что такого мероприятия не планируется, никаких продуктовых наборов или денежных выплат к празднику не предусмотрено.
Горожанам советуют быть внимательными: не сообщать личные данные по телефону, не перезванивать на незнакомые номера и проверять информацию через официальный сайт и соцсети мэрии.