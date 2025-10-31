Мошенники рассылают фейковые приглашения от имени мэрии Иркутска

Жители Иркутска стали получать подозрительные звонки от людей, которые называют себя сотрудниками мэрии. Неизвестные приглашают на несуществующий праздник 4 ноября на улицу Ленина, 14 и обещают бесплатные продуктовые наборы и денежные выплаты к Дню народного единства. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.