За сутки в пожарах в Свердловской области погиб один человек

За прошедшие сутки на Среднем Урале ликвидировали 15 пожаров, семь из которых случились в жилом секторе.
Один человек погиб в результате пожара в СНТ в Первоуральске, где 30 октября горел садовый дом на площади 5 квадратных метров. Во время тушения пожара спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. С возгоранием справились за четыре минуты.
Еще один пожар случился накануне Первоуральске на улице Белинского, где горел электрический шкаф в помещении серверной на первом этаже административного здания. Пожар потушили подручными средствами до прибытия пожарных расчетов.
В Екатеринбурге на улице Энергостроителей на площади 40 «квадратов» горел мусор на втором этаже неэксплуатируемого здания. Возгорание ликвидировали за восемь минут 23 спасателя на 8 единицах техники.
На улице Шефская в Екатеринбурге на площади 30 квадратных метров горели ворота цеха металлообработки. Пожар потушили за 27 минут восемь специалистов на трех спецмашинах.