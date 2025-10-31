Ричмонд
За сутки в пожарах в Свердловской области погиб один человек

Тело мужчины нашли при тушении пожара в СНТ в Первоуральске.

Источник: Аргументы и факты

За прошедшие сутки на Среднем Урале ликвидировали 15 пожаров, семь из которых случились в жилом секторе.

Один человек погиб в результате пожара в СНТ в Первоуральске, где 30 октября горел садовый дом на площади 5 квадратных метров. Во время тушения пожара спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. С возгоранием справились за четыре минуты.

Еще один пожар случился накануне Первоуральске на улице Белинского, где горел электрический шкаф в помещении серверной на первом этаже административного здания. Пожар потушили подручными средствами до прибытия пожарных расчетов.

В Екатеринбурге на улице Энергостроителей на площади 40 «квадратов» горел мусор на втором этаже неэксплуатируемого здания. Возгорание ликвидировали за восемь минут 23 спасателя на 8 единицах техники.

На улице Шефская в Екатеринбурге на площади 30 квадратных метров горели ворота цеха металлообработки. Пожар потушили за 27 минут восемь специалистов на трех спецмашинах.