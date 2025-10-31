Мошенники обманули менеджера компании на 2,7 миллиона рублей в Хабаровске

В Хабаровске менеджер коммерческой компании стала жертвой мошенников. 45-летняя женщина поверила фейковым сообщениям, которые ей пришли от абонента с именем и фамилией ее руководителя. Не проверив информацию, она перевела больше 2,6 миллиона рублей с корпоративных счетов на счета физических лиц. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По версии полиции, сообщения в мессенджере поступили в течение одного дня. Абонент, представившийся руководителем компании, попросил осуществить несколько денежных переводов. В тот момент реальный учредитель находился в командировке за пределами Хабаровска. Женщина не проверила подлинность сообщений и перевела деньги.
«Когда женщина позвонила своему руководителю, тот сказал, что не давал никаких поручений и не отправлял сообщений. Сейчас по факту мошенничества открыто уголовное дело, мошенников разыскивают», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Полиция призывает жителей быть внимательными и проверять подлинность сообщений, особенно когда дело касается перевода денег.