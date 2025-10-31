Ричмонд
В пятиэтажке Иркутского района загорелся сундук — пожарные спасли десять человек

Самостоятельно эвакуировались 13 жителей многоквартирного дома.

Источник: IrkutskMedia.ru

Накануне днем, 30 октября, в пожарную службу поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде пятиэтажного дома в микрорайоне Березовом в Иркутском районе. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 13 человек, из них трое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

К месту возгорания были направлены семь специалистов и три единицы техники. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасены десять человек.

Во время разведки было установлено, что на третьем этаже горел сундук. Площадь возгорания составила 1 кв. метр. Предварительная причина возгорания — поджог. Виновное лицо устанавливается.

Ранее тир загорелся на острове Конный в Иркутске. Возгорание охватило площадь в 72 кв. метра.