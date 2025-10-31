В пятиэтажке Иркутского района загорелся сундук — пожарные спасли десять человек

Накануне днем, 30 октября, в пожарную службу поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде пятиэтажного дома в микрорайоне Березовом в Иркутском районе. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 13 человек, из них трое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.