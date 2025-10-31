Мошенники вынудили ачинского школьника взять кредит и отдать им почти 200 тысяч

Установлено, что подростку на телефон позвонил якобы работник его школы и под предлогом замены номера для электронного дневника убедил мальчика назвать код из смс. После того как он продиктовал цифры, развернулась «рабочая» схема обмана: звонок лже-специалиста Госуслуг, сообщившего о взломе личного кабинета и использовании данных в мошеннических целях; убеждение о необходимости срочной установки видеоприложения с инструкцией дальнейших действий; разговор по видеосвязи с псевдо-представителем правоохранительных органов, который путем шантажа и запугивания заставляет совершать финансовые операции.
«В итоге мальчик взял сотовый телефон матери и, имея доступ к мобильному приложению банка, перевел имеющиеся деньги на ее счету, а также оформил на нее кредит. Средства в сумме свыше 193 тысяч рублей школьник перевел за четыре операции на указанный мошенниками счет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, устанавливаются причастные к совершению преступления», — рассказали в ГУ МВД.
Также полицейские вновь призвали жителей Красноярского края провести профилактические беседы со своими детьми: «Уважаемые родители, может хватит уже ждать, пока ваши дети станут героями криминальной хроники? Проведите с ними беседу о безопасном поведении, запрете на совершение любых финансовых операций без вашего ведома! Разговаривайте со своими детьми, иначе будете следующими!».