Мошенники вынудили ачинского школьника взять кредит и отдать им почти 200 тысяч

Установлено, что подростку на телефон позвонил якобы работник его школы и под предлогом замены номера для электронного дневника убедил мальчика назвать код из смс. После того как он продиктовал цифры, развернулась «рабочая» схема обмана: звонок лже-специалиста Госуслуг, сообщившего о взломе личного кабинета и использовании данных в мошеннических целях; убеждение о необходимости срочной установки видеоприложения с инструкцией дальнейших действий; разговор по видеосвязи с псевдо-представителем правоохранительных органов, который путем шантажа и запугивания заставляет совершать финансовые операции.