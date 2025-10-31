Ричмонд
Водитель, пострадавший в аварии с автобусом в Салехарде, умер в больнице. Фото

В Салехарде (ЯНАО) скончался водитель, пострадавший при столкновении с автобусом на Обской. Авария произошла 30 октября, сообщает пресс-служба окружной ГАИ.

В Салехарде умер водитель, пострадавший в ДТП с автобусом (фото из архива).

«Около 19:15 30 октября в районе Обской, 19, в Салехарде, водитель управляя автомобилем “KIA” совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом “Маз”. В результате ДТП водитель автомобиля “KIA” доставлен в медицинское учреждение, где в дальнейшем скончался», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщило, что на Обской произошло ДТП, в котором пострадал водитель. Специалисты ГУ МЧС по ЯНАО, при участии «Ямалспас» извлекли его из машины и отправили на скорой в СОКБ.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии Водителя извлекли из машины В Салехарде иномарка врезалась в автобус.