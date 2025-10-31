В Татарстане две сестры перевели мошенникам 5,7 млн рублей

В Чистополе две сестры пострадали от рук мошенников, лишившись в общей сложности 5,7 млн рублей.
Всё началось с телефонного звонка 50 летней жительнице города. Собеседник представился сотрудником «Татэнергосбыта» и сообщил о необходимости заменить электросчётчик. Чтобы «подтвердить личность», он попросил женщину назвать код из полученного СМС сообщения — и она продиктовала цифры.
Почти сразу раздался новый звонок — на этот раз якобы от работника Роскомнадзора. Мужчина заявил, что собеседница только что пообщалась с мошенниками, которые успели взломать её личный кабинет на портале «Госуслуги». Не успела женщина оправиться от шока, как на линии появился «сотрудник ФСБ». Он сообщил, что на имя женщины уже оформлены кредиты, которые злоумышленники используют для финансирования террористических организаций.
Используя страх и чувство ответственности, мошенники шаг за шагом вынуждали женщину совершать переводы. Сначала они убедили её отправить все сбережения на «безопасный счёт». Затем потребовали «задекларировать» наличные деньги, хранившиеся дома, — так они получили ещё 485 000 рублей. После этого женщину заставили оформить кредит и перевести 890 000 рублей на тот же «безопасный счёт», объяснив, что это необходимо, чтобы «исчерпать кредитный лимит».
В разгар видеозвонка с мнимым сотрудником ФСБ домой вернулась сестра потерпевшей. Заметив неладное, она попыталась остановить родственницу, но мошенники быстро переключились на неё. Они заявили, что и её деньги находятся под угрозой, а на её имя тоже оформлены кредиты. Под натиском лже силовиков женщина поверила, что единственный способ аннулировать несуществующие займы — перевести деньги и «задекларировать» свои накопления.
В итоге обе сестры, искренне полагая, что спасают свои средства, добровольно отдали мошенникам 5,7 млн рублей.
В настоящее время следственный отдел ОМВД России по Чистопольскому району возбудил уголовное дело по факту мошенничества и незаконного доступа к государственной информационной системе.