В Татарстане две сестры перевели мошенникам 5,7 млн рублей

Почти сразу раздался новый звонок — на этот раз якобы от работника Роскомнадзора. Мужчина заявил, что собеседница только что пообщалась с мошенниками, которые успели взломать её личный кабинет на портале «Госуслуги». Не успела женщина оправиться от шока, как на линии появился «сотрудник ФСБ». Он сообщил, что на имя женщины уже оформлены кредиты, которые злоумышленники используют для финансирования террористических организаций.