Жителям Башкирии напомнили о рабочей субботе

В последний день октября у жителей Башкирии, как и у всех россиян, рабочий день не станет завершающим в неделе. Трудовую неделю решили продлить до субботы, 1 ноября, чтобы компенсировать перенос выходного дня на понедельник, 3 ноября.
Согласно утвержденному графику работы на 2025 год, День народного единства приходится на вторник, 4 ноября. Для более рационального распределения времени субботу, 1 ноября, сделали рабочим днем, а понедельник, 3 ноября, выходным. Таким образом, у работников получится шестидневная рабочая неделя перед праздниками, зато затем последуют мини-отпуск продолжительностью в три дня.
Следующие продолжительные выходные ожидаются лишь в конце декабря-начале января: новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно.
