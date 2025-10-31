Жителям Башкирии напомнили о рабочей субботе

Согласно утвержденному графику работы на 2025 год, День народного единства приходится на вторник, 4 ноября. Для более рационального распределения времени субботу, 1 ноября, сделали рабочим днем, а понедельник, 3 ноября, выходным. Таким образом, у работников получится шестидневная рабочая неделя перед праздниками, зато затем последуют мини-отпуск продолжительностью в три дня.