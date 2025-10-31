На Урале мастера осудят за гибель упавшего в кипяток слесаря

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался мастер участка филиала «Свердловский» ПАО «Т-Плюс». Трагедия случилась 24 февраля 2025 года. В тот день мастер получил от начальника смены наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности по спуску в тепловую камеру, закрытию и открытию арматуры между домами по улице Ленина в Лесном. Обвиняемый отправил слесаря аварийно-восстановительных работ в запаренную тепловую камеру, не проверив условия нахождения внутри.