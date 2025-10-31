Ричмонд
В Челябинске потушили пожар в ангаре на площади в 200 квадратных метров

Пострадавших нет.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске утром 31 октября 2025 года на улице Шагольской сгорел металлический ангар (пилорама). В результате ЧП пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пламенем было охвачено 200 квадратных метров. На месте работали 20 пожарных и 5 единиц техники. Им удалось предотвратить распространение огня. Причину возгорания устанавливают специалисты дознания МЧС.

Вчера в Коркино при пожаре в пятиэтажке погибла женщина. Она пыталась спастись, но не успела — тело нашли на лестничной клетке пятого этажа.