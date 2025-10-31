Минобороны: ПВО ночью уничтожили 130 дронов ВСУ над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 130 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в Министерстве обороны России.
— 31 — над территорией Курской области, 21 — над территорией Воронежской области, 14 — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Брянской области, — написали в Telegram-канале Минобороны.
Еще по девять беспилотников ПВО уничтожили над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, по шесть — над Липецкой и Ярославской областями.
— Пять — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Волгоградской области, три — над территорией Калужской области, два — над территорией Рязанской области, один — над территорией Московского региона, — сообщили в оборонном ведомстве.
Глава Владимирской области Александр Авдеев также сообщил, что ВСУ атаковали инфраструктуру в регионе. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
30 октября армия ВСУ атаковала дронами-камикадзе фермы компании «Мираторг», находящиеся в селе Хоромное Брянской области. В результате ранения получил работник фермы. Врачи диагностировали у него баротравму, жизни пострадавшего ничего не угрожает.