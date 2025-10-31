Ричмонд
В Мытищах восстановили электроснабжение после повреждения кабеля

В Мытищах полностью восстановили электроснабжение после аварии вечером 30 октября. Как сообщила глава округа Юлия Купецкая, аварийно-восстановительные работы завершились около пяти утра, и все дома подключены к сети.

Источник: Life.ru

«Электроснабжение восстановлено в полном объёме», — написала она в Telegram.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. По предварительным данным, энергетики не успели вовремя отремонтировать повреждённый кабель, из-за чего резервная линия не выдержала нагрузки. Надзорное ведомство пообещало оценить действия ответственных лиц и проследить, чтобы жителям пересчитали плату за время, когда продолжались отключения.

Ранее Life.ru писал, что жители Мытищ, оставшиеся без света, устроили себе вынужденный «вечер при свечах». Люди готовили еду на газовых горелках и заряжали телефоны от машин. Всего из-за аварии оставила без света тысячи горожан.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.