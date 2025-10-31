Временное помешательство: магнитогорца, который взял в заложники пассажирку поезда, могут признать невменяемым

Инцидент произошел во время движения поезда между станциями Юго-Восточной железной дороги. Мужчина, угрожая ножом своей попутчице, удерживал ее, а затем, когда состав прибыл на станцию Россошь, вывел женщину на перрон. На месте его обезвредили и задержали сотрудники полиции.