Временное помешательство: магнитогорца, который взял в заложники пассажирку поезда, могут признать невменяемым

43-летнему жителю Магнитогорска, который в июне этого года силой удерживал пассажирку поезда «Краснодар-Москва», рекомендовано принудительное лечение. Экспертиза установила, что нападавший на женщину мужчина, находился во временном болезненном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУ на транспорте СК России:
— Это лишало его способности осознавать опасность своих действий и руководить ими. Из-за опасности для себя и окружающих ему рекомендовано принудительное лечение в стационаре специализированного типа.
Инцидент произошел во время движения поезда между станциями Юго-Восточной железной дороги. Мужчина, угрожая ножом своей попутчице, удерживал ее, а затем, когда состав прибыл на станцию Россошь, вывел женщину на перрон. На месте его обезвредили и задержали сотрудники полиции.
Расследование уголовного дела по статье о похищении человека завершено. Все материалы для рассмотрения переданы в суд.