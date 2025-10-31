«Голову домыть как»: в Подмосковье люди застряли в душах и лифтах во время третьего за сутки блэкаута

В подмосковных Мытищах произошло масштабное отключение электричества, оставившее тысячи людей без света, отопления и водоснабжения. По данным очевидцев, это уже третий случай за последние 24 часа. Авария случилась в вечернее время, когда жители возвращались с работы. В результате часть граждан оказались заблокированы в лифтах, а другие — во время принятия душа. Администрация подвезла к домам генераторы и воду. Подробнее о блэкауте в городе Подмосковья — в материале URA.RU.