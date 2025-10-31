Жителя Ноябрьска будут судить за ДТП с пятью погибшими: какое наказание предусмотрено

«Виновник ДТП в вечернее время, управляя автомобилем марки “ГАЗ” на автодороге Сургут — Салехард на территории Пуровского района, нарушив правила дорожного движения при совершении обгона грузовика “КАМАЗ”, на полосе, предназначенной для встречного столкнулся с автомобилем “Хендэ Солярис”, — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. В результате происшествия погибли пять человек, среди которых двое детей и трое получили тяжелые увечья.