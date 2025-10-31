Ричмонд
Суд впервые признал вменяемой пенсионерку, продавшую жилье «под влиянием аферистов»

Суд в России впервые признал вменяемой пенсионерку, которая продала квартиру «под влиянием мошенников», и постановил вернуть все деньги покупателю. Об этом в пятницу, 31 октября, пишет Baza.

По данным источника, жительница Хабаровска собиралась купить двухкомнатную квартиру за три миллиона рублей. Женщина собрала все необходимые документы, познакомилась с пенсионеркой, которая продавала жилье, заказала юридическую проверку недвижимости, а сделку провела через банк и МФЦ.

После того, как сделка состоялась, 65-летняя продавщица заявила, что не оценивала адекватно свои действия и попала под влияние аферистов. Она подала иск о признании сделки недействительной. При этом судебная экспертиза показала: женщина психически здорова и давала отчет свои действиям во время продажи.

Спустя два с половиной года разбирательств суд вернул пенсионерке квартиру, однако та должна вернуть все деньги покупательнице. Денег у продавщицы уже нет, поэтому девушка осталась без жилья и трех миллионов рублей, сообщается в публикации.

До этого другая пожилая жительница столицы отсудила проданное жилье спустя шесть лет. Она заявила, что страдает от умственной отсталости. Покупатели остались без квартиры и денег. Почему суд принял такое решение, можно ли его изменить и как застраховать себя от такой ситуации, выясняла «Вечерняя Москва».