В Перми на Уральской ночью сгорело пять автомобилей

В ночь на 31 октября в Перми произошел крупный пожар во дворе жилого дома на улице Уральской. Горело пять автомобилей.

По предварительным данным, причиной возгорания является поджог.

«На место происшествия были направлены две единицы техники и девять сотрудников. Огнем была охвачена территория площадью 12 квадратных метров. В результате инцидента повреждения получили пять машин», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.

Жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Пожар полностью потушили в 02:33. По предварительным данным, причиной возгорания является поджог.