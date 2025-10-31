Shot: Футболист Погребняк задолжал налоговой почти 22 миллиона рублей

Бывший футболист сборной РФ Павел Погребняк задолжал налоговой около 22 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 31 октября, пишет Shot.
По данным источника, общая сумма долга спортсмена составляет 21,7 миллиона рублей. Если в ближайшее время Погребняк не закроет задолженность, ему могут закрыть выезд из России и заблокировать счета.
Отмечается, что футболист владеет 10 процентами компании «Облсклад», которая предоставляет услуги по складированию и хранению. Ее чистая прибыль с 2020 по 2024 годы составила почти 240 миллионов рублей. Помимо Погребняка, у фирмы еще восемь совладельцев, отмечается в публикации.
До этого стало известно, что ФК «Химки» задолжал налоговой около 400 миллионов рублей. ФНС требовала уплаты налогов, пени, а также штрафов за отсроченные платежи. Долг клуба по зарплатам футболистам и персоналу и невыполненным обязательствам по трансферам составлял 850 миллионов рублей.
В августе стало известно, что олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России за долг в размере 283 тысячи рублей перед Федеральной налоговой службой.