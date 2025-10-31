Ричмонд
Украина пыталась атаковать Россию 130 дронами

Системы ПВО за одну ночь уничтожили рекордные 130 украинских беспилотников над территорией России. Воздушная атака затронула 14 регионов страны, включая Московский.

Рекордные 130 дронов сбили ПВО над Россией за ночь.

Системы ПВО за одну ночь уничтожили рекордные 130 украинских беспилотников над территорией России. Воздушная атака затронула 14 регионов страны, включая Московский.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Больше всего дронов сбили над Курской областью — 31 бпла.

Наибольшая нагрузка пришлась на приграничные регионы. Над Воронежской областью уничтожили 21 дрон, над Белгородской — 14, над Брянской — 10. Воздушные цели фиксировались и в глубоком тылу. Над Тамбовской, Тульской и Орловской областями сбили по 9 дронов, над Липецкой и Ярославской — по 6.

Массированная атака продолжалась девять часов — с 23:00 30 октября до 08:00 31 октября. Над Московским регионом был уничтожен один беспилотник.

В ночное время 30 октября ряд российских регионов подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения. В связи с данными обстоятельствами Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу аэропортов в Волгограде, Ярославле, Саратове, Калуге, а также московского аэропорта Внуково. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников. Последние новости об атаках БПЛА на регионы РФ — в трансляции URA.RU.

