После атаки беспилотников в Ярославле закрыли детсады: малышей переводят

По словам губернатора, это необходимо для проведения следственных мероприятий на месте. Он отметил, что детей на это время распределят в другие дошкольные учреждения района.
«…приняли решение об отмене работы детских садов № 28 и № 125. Малышей примут другие детские сады района», — уточнил Евраев.
Ночью в небе над Ярославлем прогремело несколько взрывов. По словам губернатора, на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников ВСУ, которые важны для следствия. При их обнаружении следует отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112.
