После атаки беспилотников в Ярославле закрыли детсады: малышей переводят

Ночью в небе над Ярославлем прогремело несколько взрывов. По словам губернатора, на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников ВСУ, которые важны для следствия. При их обнаружении следует отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112.