В Курганской области полицейский спас 10-летнего мальчика от гибели в болоте

Курганский сотрудник МВД вытащил ребенка из ледяного болота.

В Курганской области полицейский вытащил из обледеневшего болота 10-летнего мальчика, который провалился под лед во время прогулки и не мог выбраться самостоятельно. Ребенок замерз и находился в воде почти по пояс, когда его обнаружили сотрудники полиции. Об этом сообщили в группе «МВД МЕДИА» во «ВКонтакте».

«Поблизости располагалась трасса, от которой шел шум, и было трудно услышать звуки, которые мог издавать ребенок. Но каким-то чудом я услышал стоны со стороны болота и решил продолжить поиски там. Чем ближе подходил, тем отчетливее понимал, что мальчик находится в данной местности», — рассказал младший сержант полиции Илья Верхотурцев, который нашел ребенка и вытащил его из трясины.

По словам полицейского, поверхность болота покрывал тонкий лед, и ему приходилось пробиваться к мальчику буквально руками и ногами. Пройдя несколько десятков метров в ледяной воде, Илья Верхотурцев смог добраться до ребенка, вынес его на берег и передал спасателям. Пострадавшему оказали доврачебную помощь, и вскоре он вернулся домой. Мама мальчика поблагодарила полицейских и сотрудников МЧС за спасение сына. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Ранее URA.RU писало, что инцидент случился вечером 27 октября. Ребенок находился в состоянии сильного переохлаждения и нуждался в немедленной помощи. Благодаря слаженной работе спасателей и своевременной реакции родителей ситуация завершилась благополучно.