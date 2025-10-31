В Курганской области полицейский спас 10-летнего мальчика от гибели в болоте

В Курганской области полицейский вытащил из обледеневшего болота 10-летнего мальчика, который провалился под лед во время прогулки и не мог выбраться самостоятельно. Ребенок замерз и находился в воде почти по пояс, когда его обнаружили сотрудники полиции. Об этом сообщили в группе «МВД МЕДИА» во «ВКонтакте».