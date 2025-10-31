В пермском детском саду девочка получила разрыв почки

Пермский краевой суд обязал детский сад выплатить компенсацию в размере 1,2 миллиона рублей за тяжёлую травму ребёнка.
— Происшествие случилось летом 2024 года на прогулке, когда на ребёнка упала лавочка. Из-за этого у девочки произошёл разрыв почки и началось сильное кровотечение, опасное для жизни. Ей потребовалось долгое лечение и восстановление, — рассказали в телеграмм-канале «Медико-правовая коллегия».
Суд установил, что воспитатели были виноваты в случившемся и девочке сразу не оказали медицинскую помощь. Вся эта ситуация стала тяжелым испытанием и для матери, которая продолжает переживать за дочь.
При этом руководство детского сада никак не отреагировало на несчастье, не помогло семье и даже не извинилось.