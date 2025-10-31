Подруга Ирины Усольцевой озвучила собственную версию пропажи семьи в тайге

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились к горе Буратинка в конце сентября и пропали. Поиски продолжаются уже второй месяц. Следствие рассматривает версию несчастного случая, так как в лесу не нашли следов преступления, а дома не было ничего подозрительного. Среди других возможных причин называют падение в ущелье, нападение животных или попытку уйти от цивилизации.