В Башкирии отклонили инициативу о студенческом маткапитале

Парламент республики не поддержал выплаты студентам-родителям.

Источник: Комсомольская правда

На заседании Госсобрания — Курултая Башкирии, которое состоялось 30 октября, депутаты отклонили законопроект о введении специального материнского капитала для студентов. Инициатива исходила от группы парламентариев от ЛДПР.

Согласно предложению, студенты вузов и колледжей республики при рождении первого ребенка могли бы получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Эти средства планировалось выделять из регионального бюджета с последующей регулярной индексацией.

Как пояснил один из авторов проекта Юрий Рудаков, такая мера могла бы способствовать достижению национальной цели по увеличению населения страны. Он отметил, что многие серьезные отношения, ведущие к созданию семьи, формируются именно в студенческие годы.

Однако у других депутатов возникли вопросы к предложению. Основной претензией стало отсутствие четкого источника финансирования новых выплат, особенно в условиях напряженного республиканского бюджета. Авторы инициативы не смогли предоставить данные о количестве студентов, которые могли бы претендовать на такую поддержку, и о необходимом объеме средств.

После обсуждения профильный комитет по социальной политике рекомендовал отклонить законопроект. При голосовании против высказались 84 депутата, поддержали инициативу только 14 парламентариев.

