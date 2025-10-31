Ричмонд
В Пермском крае медведь напугал жителей местной деревни

Охотовед уже занимается поисками зверя.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Шабуры Частинского округа (Пермский край) на улице Луговой местные жители заметили медведя. После появления дикого животного администрация призвала сельчан соблюдать осторожность и не выходить на улицу в темное время суток.

По словам представителей администрации, охотовед уже занимается поисками зверя и контролирует ситуацию. Власти уверяют, что принимаются все меры для безопасности людей.

Жителям напоминают: если вы встретили медведя, нельзя подходить к нему, пытаться прогнать или кормить. При обнаружении животного следует сразу сообщить об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

В администрации надеются, что зверя удастся отпугнуть от населенного пункта и обстановка в деревне скоро нормализуется.