Коррупционная паутина: все дела завхозов школ ЯНАО, получавших взятки от бизнесмена из Екатеринбурга

Суд Губкинского признал виновной в получении взятки завхоза школы Светлану Шлихтовую. По версии следствия, «в период с 2015 по 2022 года способствовала заключению 86 контрактов (договоров) с единственным подконтрольным ей поставщиком на сумму более 17 миллионов рублей, за что получила взятку в виде денег и различного имущества». С учетом позиции государственного обвинителя ей назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, судом конфискованы изъятые у осужденной два фотоаппарата, два телефона и денежные средства.