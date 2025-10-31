Коррупционная паутина: все дела завхозов школ ЯНАО, получавших взятки от бизнесмена из Екатеринбурга

Семь директоров и замов получили приговоры за взятки в 2024−25 годах.
В Губкинском (ЯНАО) суд признал виновной в получении взятки завхоза школы Светлану Шлихтову. По версии следствия, она брала взятки за покровительство бизнесмену из Екатеринбурга при заключении школьных контрактов. История получения взяток школьными завхозами началась еще в 2023 году, многие из них уже осуждены за преступления, но самому предпринимателю от ответственности удается уйти. Подробнее — в материале URA.RU.
Обдорская гимназия и школа № 2: как началось «дело завхозов».
Обдорская гимназия.
Летом 2023 года ямальский следком опубликовал сообщение о возбуждении уголовного дела по факту получения взяток завхозами Салехарда. Изначально говорилось, что в деле замешаны завхозы трех школ и предприниматель, в отношении которых возбуждены уголовные дела. При этом, точные статьи обвинения не уточнялись.
Вскоре достоверно выяснилось, что обвинение предъявлено заму директора по АХЧ школы № 2 Людмиле Римской и завхозу Обдорской гимназии Николаю Щетинину. Приговор Римской по статье «Получение взятки» состоялся уже 7 марта 2024 года. Решением суда ей назначен штраф в размере двух миллионов рублей.
Дело Николая Щетинина поступило в суд 5 августа 2024 года. Он обвинялся по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Обвинительный приговор суд Салехарда вынес только в апреле текущего года. Но защита обжаловала дело в окружном суде, который в ходе рассмотрения апелляции изменил статью с «Получение взятки» на «Подкуп работника контрактной службы». Итоговым решением стал штраф в размере 1,3 млн рублей.
Детсад «Руслан» и школа № 9 в Новом Уренгое: «дело завхозов» вышло на окружной уровень.
В мае 2024 года следователи ямальского следкома возбудили уголовные дела в отношении заместителя заведующей детсада «Руслан» Натальи Рубаник и заведующей того же детсада Бопай Джемакуловой. Суд Нового Уренгоя, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, приговорил обеих женщин к уплате штрафа, назначив наказание «ниже низшего предела». Джемакулову обязали выплатить 500 тысяч рублей в течение 10 месяцев равными долями, а Рубаник назначил штраф в 700 тысяч рублей.
Еще одно уголовное дело в отношении директора школы № 9 Елены Казимир возбуждено в Новом Уренгое в тот же период. В августе 2024 года суд решил, что Казимир, которая в 2022 году получила от предпринимателя взятку в виде товарно-материальных ценностей, признана виновной. Суд приговорил ее к штрафу в размере 400 тысяч рублей, который она выплатит частями в течение 25 месяцев.
Детсады «Солнышко» и «Брусничка» в Губкинском: кульминация судебных процессов.
Пресс-релиз СУ СКР по ЯНАО.
В Губкинском фирма, возглавляемая бизнесменом, также отметилась. В январе 2025 года уголовное дело возбуждено в отношении завхоза детсада «Солнышко». В официальном релизе следователи прямо назвали фирму — ООО «Первый класс» из Екатеринбурга. При этом, в мошенничестве в отношении фирмы обвиняли именно завхоза. По версии следствия, бизнесмен давал ей взятки, будучи введенный в заблуждение истинными полномочиями должностного лица. Поэтому, уголовное дело возбудили по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал ее виновной, не изменяя статью обвинения. Завхоз признана виновной и заплатит штраф в размере ста тысяч рублей.
Заведующая детсада «Брусничка» получила взятку в размере 140 тысяч рублей за неправомерное заключение контрактов. По словам источников URA.RU в суде, взяткодателем выступил бизнесмен из Екатеринбурга. Выгоды от заключения контрактов составили 12 млн рублей. Виновной назначили штраф в размере 500 тысяч рублей и на полтора года лишили права заниматься деятельностью, связанной с закупками.
Суд Губкинского признал виновной в получении взятки завхоза школы Светлану Шлихтовую. По версии следствия, «в период с 2015 по 2022 года способствовала заключению 86 контрактов (договоров) с единственным подконтрольным ей поставщиком на сумму более 17 миллионов рублей, за что получила взятку в виде денег и различного имущества». С учетом позиции государственного обвинителя ей назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, судом конфискованы изъятые у осужденной два фотоаппарата, два телефона и денежные средства.
Почему бизнесмен из Екатеринбурга не понес наказания за дачи взяток.
Во всех указанных процессах в каком-либо качестве фигурирует бизнесмен из Екатеринбурга Константин Шершнев. Как не раз отмечалось даже в официальных релизах пресс-служб, он «деятельно раскаивается». Например, в Губкинском «взяткодатель освобожден от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, по примечанию к ст.291 УК РФ, по нереабилитирующим основаниям».
Практически та же история произошла в Новом Уренгое. Уголовное дело в его отношении было прекращено на стадии следствия по тем же причинам. А вот по первым эпизодам в Салехарде уголовное дело до суда довели.
В 2024 году его дело прекратил суд. «Производство по делу Константина Шершнева, обвиняемого по статье 291 УК РФ “Дача взятки” прекращено. Основанием для прекращения уголовного дела стало деятельное раскаяние по примечанию к уголовной статье», — сообщалось в карточке судебного дела.
Прокуратура не согласилась с данным решением и добилась возобновления судебного процесса. На новое рассмотрение дело поступило в суд в конце 2024 года, так как суд ЯНАО решил, что процесс прекращен судом первой инстанции необоснованно. В итоге суд Салехарда признал его виновным, но квалификация преступления в решении изменил на «Подкуп работника контрактной службы».
Далее произошло следующее. Не согласившись с мягкостью приговора, прокуратура округа подала апелляционное требование в окружной суд. Решение суда ЯНАО стало неожиданным. Шершнева освободили от преследования. «Освободить Константина Шершнева от уголовной ответственности по статье части 1 статьи 200.5 УК РФ и части 2 статьи 200.5 УК РФ и прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении его, в связи с деятельным раскаянием», — сообщил судья, в присутствии корреспондента URA.RU.
Сейчас в Новом Уренгое «в отношении директора организации, давшего взятку, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ», — сообщает пресс-служба окружного следкома. Доведут ли его до суда, или бизнесмен вновь раскается, пока остается неизвестным. Уголовные процессы в отношении взяткополучателей еще продолжаются в Губкинском и Ноябрьске и до полного завершения истории с «делом завхозов» еще далеко.