Раскрыто, кого обвиняют в похищении и убийстве королевы красоты

Подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве, а также в ограблении, краже, поджоге, хранении оружия, уничтожении улик и надругательстве над телом. Следствие установило, что ранее в этом году Кинг уже проходил по делу о похищении и удушении, но тогда обвинения сняли.