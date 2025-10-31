Раскрыто, кого обвиняют в похищении и убийстве королевы красоты

В США предъявили обвинения мужчине, которого подозревают в похищении и расправе над победительницей конкурса «Мисс Пенсильвания США» Кадой Скотт.
Девушка не вернулась домой после работы 4 октября, а вскоре её семья рассказала, что ей звонили неизвестные с угрозами. Об этом сообщает People.
15 октября полиция задержала 21-летнего Кеона Кинга, знакомого Скотт, с которым она общалась перед исчезновением. Через три дня тело девушки нашли в лесу возле Филадельфии. Рядом обнаружили сгоревший автомобиль, в котором, по версии следствия, Кинг перевёз её тело.
Подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве, а также в ограблении, краже, поджоге, хранении оружия, уничтожении улик и надругательстве над телом. Следствие установило, что ранее в этом году Кинг уже проходил по делу о похищении и удушении, но тогда обвинения сняли.
