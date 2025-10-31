Ричмонд
В Челябинской области задержали подозреваемого в кражах из строящихся домов

Часть украденного имущества у него изъяли, остальное он успел продать.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В Агаповском районе Челябинской области сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Магнитогорска по подозрению в кражах из строящихся домов в посёлке Желтинский. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

За помощью к правоохранителям обратились два местных жителя. Они заявили о хищении строительного электроинструмента и погружного насоса. Ущерб составил более 40 тысяч рублей. Полицейские немедленно выехали на место происшествий.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска при силовой поддержке бойцов ОМОН «Сталь» управления Росгвардии по Магнитогорску задержали подозреваемого.

Молодой человек признался в совершении преступлений и пояснил, что действовал с целью наживы. Часть похищенного имущества изъята, остальное он успел продать. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.