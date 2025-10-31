Ричмонд
Четыре человека погибли и 20 пострадали в результате массового ДТП в Туле

Четыре человека погибли в результате столкновения трамвая, двух пассажирских «газелей» и одного легкового автомобиля на Пролетарском мосту в Туле. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в МВД.

Авария произошла в 7:30 на Пролетарском мосту недалеко от ТРЦ «Макси».

По предварительной информации, столкнулись трамвай, два автобуса и легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы, передает «Тульская пресса».

Позже губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил, что число пострадавших в ДТП составило до 20 человек.

В этот же день на 1668-м километре автомобильной дороги «Чита — Хабаровск» произошло столкновение двух машин: легкового автомобиля Toyota Ipsum и грузовой Volvo. В результате погибли четыре человека. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Днем ранее автомобиль марки Chery врезался в здание торгового центра «Лайнер», расположенного в Троицке. По неподтвержденным данным, к этому инциденту привела невнимательность водителя.