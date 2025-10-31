Подруга Усольцевой заявила, что пропажа семьи связана с человеческим фактором

Пропажа в Красноярском крае семьи Усольцевых связана с человеческим фактором. Об этом рассказала психолог Альбина Вильмова, которая работала вместе с пропавшей Ириной Усольцевой, в эфире передачи «Пусть говорят».
— Мое мнение, что это человеческий фактор. Скорее всего, в лесу они кого-то встретили и что-то пошло не так. Либо их куда-то увезли, либо произошел какой-то конфликт. Может быть, это были браконьеры, может быть, кто-то еще, — подчеркнула Вильмова.
По ее словам, пропавшая семья была идеальной.
При этом Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой, пропавшей в Красноярском крае вместе с мужем и дочерью, дал противоречивые показания. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас проходят поиски.
Отряд КГКУ «Спасатель» обследовал новые участки горно-таежной местности, где пропала семья Усольцевых. В поисках также участвуют сотрудники полиции и Следственного комитета. При этом юрист Иван Соловьев заявил, что пропавшую семью могут признать погибшей уже через шесть месяцев с момента исчезновения, то есть до весны 2026 года.