Соседи рассказали, что в последнее время Усольцевы не жили вместе

Соседи пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых рассказали, что в последнее время супруги не жили вместе.
— Они обитали не то что в разных домах — в разных городах. Соседи Ирины говорят, что она жила в Сосновоборске с дочкой, а Сергей к ней приезжал из загородного дома в Лесогорске. Раз в несколько дней он привозил продукты и уезжал обратно, — сказал член поисковой группы в эфире телепрограммы «Пусть говорят».
Ранее стало известно, что пропавший вместе с женой и пятилетней дочерью в Красноярском крае Сергей Усольцев был собственником компании по производству краски. При этом 14 октября он должен был отчитаться по расходованию государственных грантов.
При этом Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой, пропавшей в Красноярском крае вместе с мужем и дочерью, дал противоречивые показания. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас проходят поиски.