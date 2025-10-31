Ричмонд
По делу экс-замгубернатора Югры утвердили обвинение

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего первого замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексея Шипилова о взятке в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, дело направлено для рассмотрения в Сургутский городской суд. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя губернатора автономного округа. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации) и п. “в” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре также сообщили, что имущество Шипилова на общую сумму свыше 9,5 млн рублей арестовано в качестве обеспечительной меры по делу о взятке в особо крупном размере.

«В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 9,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый, занимая должность замгубернатора, получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании. Шипилов дал незаконные указания перевести многоквартирные дома под обслуживание этой коммерческой организации. В результате дома перешли в коммерческую организацию, а муниципальная управляющая компания была признана банкротом.

Шипилов находился под арестом с 15 февраля, но 22 сентября по апелляционной жалобе суд изменил ранее избранную меру пресечения на домашний арест до 14 ноября. В связи с возбуждением уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство экс-замгубернатора в партии.

