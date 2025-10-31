Бастрыкин поручил завести дело о мошенничестве в отношении участника СВО из Крыма

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении участника специальной военной операции из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В соцсетях появилось обращение общественников к Бастрыкину. Они попросили защитить права участника СВО.
«Он на одной из интернет-площадок приобрел транспортную технику и перевел часть денежных средств, но товар ему не поставили, а продавцы не отвечают на звонки», — говорится в сообщении.
Крымские следователи начали проводить проверку. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Руководителю Следкома представят доклад.