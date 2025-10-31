Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил завести дело о мошенничестве в отношении участника СВО из Крыма

Бастрыкину доложат по делу о мошенничестве в отношении участника СВО из Крыма.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении участника специальной военной операции из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях появилось обращение общественников к Бастрыкину. Они попросили защитить права участника СВО.

«Он на одной из интернет-площадок приобрел транспортную технику и перевел часть денежных средств, но товар ему не поставили, а продавцы не отвечают на звонки», — говорится в сообщении.

Крымские следователи начали проводить проверку. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Руководителю Следкома представят доклад.