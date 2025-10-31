В Иркутске сотрудник ДПС пострадал в аварии с «Тойотой Виш»

В Иркутске на перекрестке улиц 2-ая Железнодорожная и Кайская иномарка столкнулась с машиной ДПС. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, авария произошла около 8 часов утра в Свердловском районе.
— Служебный автомобиль ехал по главной дороге с проблесковыми маячками. Подъезжая к перекрестку, со второстепенной дороги выехал автомобиль «Тойота виш», с которым произошло столкновение, — пояснили в пресс-службе полиции.
В результате ДТП одному из госавтоинспекторов понадобилась помощь медиков. На месте работают инспекторы дорожно-патрульной службы полиции и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Култукском тракте образовалась многокилометровая пробка.