В Иркутске сотрудник ДПС пострадал в аварии с «Тойотой Виш»

В Иркутске на перекрестке улиц 2-ая Железнодорожная и Кайская иномарка столкнулась с машиной ДПС. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, авария произошла около 8 часов утра в Свердловском районе.