В Иркутске сотрудник ДПС пострадал в аварии с «Тойотой Виш»

Авария произошла около 8 часов утра в Свердловском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на перекрестке улиц 2-ая Железнодорожная и Кайская иномарка столкнулась с машиной ДПС. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, авария произошла около 8 часов утра в Свердловском районе.

— Служебный автомобиль ехал по главной дороге с проблесковыми маячками. Подъезжая к перекрестку, со второстепенной дороги выехал автомобиль «Тойота виш», с которым произошло столкновение, — пояснили в пресс-службе полиции.

В результате ДТП одному из госавтоинспекторов понадобилась помощь медиков. На месте работают инспекторы дорожно-патрульной службы полиции и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Култукском тракте образовалась многокилометровая пробка.