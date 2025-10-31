В «Домодедово» задержали объявленную в международный розыск россиянку

На заседании суда в Дагестане по избранию меры пресечения адвокат фигурантки указывал, что у женщины шесть детей, пятеро — несовершеннолетние. Защитник также говорил, что обвиняемая будет являться в суд по первому требованию, однако ее оставили под стражей. В судебных материалах говорилось, что после этапирования из столицы женщину должны были поместить в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Дагестан.