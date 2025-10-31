Пенсионер потерял сознание за рулем и погиб в ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде мужчина попал в ДТП после потери сознания за рулем автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
Авария произошла в районе переулка Нартова. 75-летний пенсионер почувствовал себя плохо за рулем автомобиля Jetour. Водитель потерял управление, а затем врезался в припаркованный Renault Duster.
В результате аварии пенсионер погиб в машине скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось о ДТП, в котором погиб 28-летний водитель иномарки. Автомобиль съехал в кювет из-за превышения скорости и погодных условий, перевернулся и врезался в дерево.