Пенсионер потерял сознание за рулем и погиб в ДТП в Нижнем Новгороде

Мужчина врезался в припаркованный автомобиль.

Источник: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде мужчина попал в ДТП после потери сознания за рулем автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в районе переулка Нартова. 75-летний пенсионер почувствовал себя плохо за рулем автомобиля Jetour. Водитель потерял управление, а затем врезался в припаркованный Renault Duster.

В результате аварии пенсионер погиб в машине скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о ДТП, в котором погиб 28-летний водитель иномарки. Автомобиль съехал в кювет из-за превышения скорости и погодных условий, перевернулся и врезался в дерево.