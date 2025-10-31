О новой схеме мошенников-газовиков предупредили воронежцев

Случаи мошенничества зафиксированы в ряде регионов России, отметили в отделе по борьбе с киберпреступностью.



Звонящие представляются сотрудниками газовой компании, рассказывают об изменениях в законодательстве и необходимости срочного перезаключения договора на техобслуживание. Для этого аферисты предлагают перейти по интернет-ссылке, в итоге получая доступ к личным данным или банковским счетам.



Полиция предупредила, что договоры по техобслуживанию действительно могут перезаключаться, однако это не делается онлайн, к тому же, по инициативе неподтвержденных сотрудников газовых службы.



«Официальные газораспределительные организации не заключают и не продлевают договоры на техническое обслуживание по телефону, не направляют ссылки для оформления в SMS или мессенджерах и не запрашивают коды подтверждения из SMS», — отметили в МВД.