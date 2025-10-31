Ричмонд
В США няня на глазах 3-летнего ребенка убила отверткой его дедушку

Ребенка от няни спас дядя, который пришел проведать племянницу и ее дедушку.

В американском штате Мичиган няня зарезала отверткой на глазах 3-летней девочки ее 83-летнего дедушку, она также нанесла ранения ребенку, материал из New York Post перевел aif.ru.

По данным местной полиции, Саманта Бут работала в семье няней два года, она присматривала за девочкой, ранее родители не замечали в ее поведении странностей.

Однако в день трагедии родители, которые уехали за город, попросили дедушку заглянуть к ним домой и проверить все ли в порядке. Когда мужчина пришел в дом, он увидел, что Бут нанесла ранения ребенку. Дедушка стал защищать внучку, няня убила его отверткой.

В этот момент подоспел дядя, его тоже попросили заглянуть в дом. Он увидел мертвого девушку и окровавленную племянницу, схватил ребенка и пытался скрыться с ним на улице от Бут, которая бежала за ними с отверткой.

«Она преследовала его на улице, он кричал о помощи, соседи услышали это и завели его и ребенка внутрь», — рассказал начальник полиции Ройал-Оук Майкл Мур.

По его словам, Бут задержали. Предположительно, у нее случился маниакальный эпизод на фоне употребления марихуаны и галлюциногенных грибов, которые были обнаружены в ее вещах.

«Мой отец, Дэвид Онг, трагически погиб в пятницу вечером, защищая свою любимую трехлетнюю внучку. Потеря неизмерима. Любой, кто знает моего папу, знает, что он нежный гигант — человек невероятной доброты, любви и веры. Я часто говорила, что он просто лучший человек, которого я знаю», — написала на следующий день после трагедии тетя девочки.

Бут предъявили обвинение в убийстве первой степени и жестоком обращении с ребенком второй степени.

Девочка и ее дядя получили незначительные ранения, медики оказали им помощь на месте.

