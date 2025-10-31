Повар из Уфы получила компенсацию за производственную травму

В Уфе суд удовлетворил иск прокуратуры о компенсации морального вреда работнице, получившей травму на производстве. Как сообщили в надзорном ведомстве, 51-летняя повар горячего цеха одного из городских кафе серьезно повредила кисть правой руки во время выполнения рабочих обязанностей.
Расследование показало, что причиной несчастного случая стало нарушение работодателем правил организации безопасных условий труда. В результате женщине был причинен вред здоровью средней степени тяжести.
Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с предприятия компенсацию за причиненный моральный ущерб. Суд полностью поддержал позицию надзорного органа и постановил взыскать с организации 180 тысяч рублей в пользу пострадавшей сотрудницы.
