В Севастополе куница с бешенством напала на местного жителя

В Севастополе в Терновском муниципальном округе объявлен карантин по бешенству животных после нападения дикой куницы на местного жителя, сообщает пресс-службе правительства города.
По информации ветеринарной службы, инцидент произошел в районе села Родное: ночью через приоткрытое окно в дом проникла куница и напала на хозяина. Утром животное было найдено погибшим во дворе, его доставили в лабораторию, где подтвердился диагноз «бешенство».
Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, в настоящее время он проходит курс антирабической терапии.
Ранее мы писали, что в Ялте вакцинируют от бешенства диких животных. Специалисты поработали в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Они разложили вакцину в местах наибольшего скопления животных, особое внимание уделили территориям, где звери часто встречаются людям.