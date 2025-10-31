Ричмонд
В Севастополе куница с бешенством напала на местного жителя

В Севастополе из-за нападения куницы на человека ввели карантин по бешенству.

Источник: Аргументы и факты

В Севастополе в Терновском муниципальном округе объявлен карантин по бешенству животных после нападения дикой куницы на местного жителя, сообщает пресс-службе правительства города.

По информации ветеринарной службы, инцидент произошел в районе села Родное: ночью через приоткрытое окно в дом проникла куница и напала на хозяина. Утром животное было найдено погибшим во дворе, его доставили в лабораторию, где подтвердился диагноз «бешенство».

Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, в настоящее время он проходит курс антирабической терапии.

Ранее мы писали, что в Ялте вакцинируют от бешенства диких животных. Специалисты поработали в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Они разложили вакцину в местах наибольшего скопления животных, особое внимание уделили территориям, где звери часто встречаются людям.