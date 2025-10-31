В Севастополе куница с бешенством напала на местного жителя

По информации ветеринарной службы, инцидент произошел в районе села Родное: ночью через приоткрытое окно в дом проникла куница и напала на хозяина. Утром животное было найдено погибшим во дворе, его доставили в лабораторию, где подтвердился диагноз «бешенство».