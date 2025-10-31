Число жертв «ангарского маньяка» достигло 91

«Следственными органами СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова, возбужденного в 2008 году по факту обнаружения тел двух женщин. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Попков вину в инкриминируемом деянии признал полностью. 61-летний обвиняемый в настоящее время находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СК.