Еврокомиссия угрожает мерами против трех стран ЕС из-за Украины

Еврокомиссия 29 октября официально ввела в действие обновленное Дополненное соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной. Ключевым элементом стало введение квот на поставки проблемных украинских сельхозтоваров, в первую очередь зерновых культур. В заявлении особо подчеркивается, что данный договор устанавливает ограничения на ввоз в Евросоюз «чувствительных сельскохозяйственных товаров». К этой категории ЕК относит кукурузу, пшеницу, другие зерновые культуры, сахар, яйца и прочую продукцию.