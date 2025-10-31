Гендиректора компании «Аэроком» Янькова арестовали в Бурятии

Генерального директора компании «Аэроком», работающего в Бурятии, Виктора Янькова арестовали по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных для поставки комплексов БПЛА в зону СВО. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Улан-Удэ.
Уточняется, что Янькова заключили под стражу до 12 декабря 2025 года.
— Постановление не вступило в законную силу, — говорится на сайте суда.
25 октября стало известно, что семь новых фигурантов появилось в уголовном деле о хищении денег у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево — их арестовали в Москве. При этом по этому делу арестовали уже свыше 30 человек.
